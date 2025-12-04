Генпрокуратура предлагает "охлаждать" граждан перед продажей недвижимости

Генпрокуратура России предлагает обсудить возможность введения "периода охлаждения" для сомнительных сделок с недвижимостью, так ответили в надзорном ведомстве на обращение депутата Госдумы Ярослава Нилова.

Речь идет о так называемой "бабушкиной схеме" продажи жилья. После скандала вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной в обществе обсуждаются разные варианты борьбы с этой схемой, в том числе предлагается приостанавливать регистрацию сделок с имуществом, если действия имеют "сомнительный характер".

Первый заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин в ответе Нилову отмечает, что такая мера подготовлена в сфере "регламентации сделок с недвижимым имуществом, заключенных с пороком воли продавца", передает РБК.

Другой вариант, который активно предлагается в качестве инструмента борьбы с мошеннической схемой – освидетельствование психического состояния продавца, чтобы он не мог сослаться на то, что находился под воздействием злоумышленников. Но в Росреестре такую идею раскритиковали.