В Госдуме предлагают ввести период охлаждения при продаже квартир для борьбы с "бабушкиными схемами"

В Госдуме обсуждают так называемый период охлаждения при сделках с недвижимостью. Поводом стала все чаще используемая мошенниками "схема с бабушками", громкости скандалу добавил суд по делу певицы Ларисы Долиной.

Суть схемы в том, что продавец недвижимости после заключения сделки отказывается передавать имущество новым владельцам, ссылаясь на то, что находился в момент подписания документов под влиянием мошенников. В итоге у добросовестных приобретателей нет ни квартиры, ни денег, которые они заплатили. Так получилось и с квартирой Ларисы Долиной.

"Как правило, продавцами оказываются пожилые граждане. По информации Росреестра, в 2024 году недействительными были признаны более 3000 сделок с участием людей пенсионного возраста. Число продаж, аннулированных из-за мошеннического давления, за 2 года выросло на 20%", - пишет в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его мнению, "период охлаждения" в семь дней даст продавцу понять, действительно ли он хочет продавать квартиру. Все это время деньги покупателя будут лежать на специальном счете, с которого их нельзя будет перевести или обналичить.