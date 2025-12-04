В Екатеринбурге бывшего налоговика оштрафовали на 3 млн рублей за взятки

В Екатеринбурге вынесен приговор бывшему инспектору налоговой службы. Суд признал его виновным в получении взяток от предпринимателей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, расследование показало, что с февраля 2019 по ноябрь 2023 года инспектор лично получил в качестве взятки 155 тысяч рублей от пятерых коммерсантов, ведущих торговлю в павильонах Железнодорожного района Екатеринбурга. Деньги передавались за непривлечение их к административной ответственности и поступали регулярными переводами на счет налоговика.

В прокуратуре отметили, что в апреле 2025 года этот же инспектор уже был осужден за аналогичное преступление. Тогда ему назначили штраф в 1 млн рублей, с лишением права работать в налоговой службе на 3 года.

Сегодня, 4 декабря, Железнодорожный районный суд Екатеринбурга по совокупности приговоров назначил теперь уже бывшему инспектору штраф в 3 млн рублей. Также он на 5 лет лишен права занимать должности в органах налоговой службы.

Как добавили в прокуратуре, сам мужчина полностью признал свою вину.