18 Ноября 2025
Общество Свердловская область В России Москва
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

В Екатеринбурге бывшего московского силовика отправили в колонию за взятку следователю

В Екатеринбурге осужден бывший силовик из Москвы. За дачу взятки следователю его надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался житель Московской области Владимир Воловик. Ранее он проходил службу в следственных подразделениях ОМВД Москвы. Как было установлено, летом 2024 года Воловик решил дать взятку своему знакомому следователю, работавшему по уголовному делу в отношении его приятеля. Деньги планировалось передать для переквалификации действий последнего на менее тяжкое преступление.

Днем 15 июля в автомобиле на парковке у дома по улице Хохрякова в Екатеринбурге Воловик и следователь обсудили проведение экспертизы по делу, что могло повлиять на переквалификацию. За это московский силовик предложил взятку в 500 тысяч рублей. Он оставил в салоне авто сумку с деньгами, но после этого был задержан правоохранителями. Как выяснилось, следователь заранее предупредил их о взятке, поэтому все действия Воловика были под контролем.

Владимир Воловик в суде(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Сегодня, 18 ноября, Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Владимиру Воловику 8 лет и 4 месяца в колонии строгого режима, со штрафом в 1 млн рублей. Также он лишен права занимать должности в правоохранительных и следственных органах на 3 года. Сумма взятки обращена в доход государства. Сразу после оглашения Воловик был взят под стражу в зале суда.

Как уточнили в прокуратуре, в возбуждении уголовного дела против следователя было отказано в связи с отсутствием состава преступления.

Теги: взятка, силовик, следователь, суд, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

