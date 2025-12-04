Финляндия отказалась давать Украине гарантии безопасности

Финляндия не собирается предоставлять Украине никаких гарантий безопасности. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.

По его словам, гарантии безопасности – это настолько серьезная вещь, что Хельсинки не готов их давать. Речь может идти только о помощи с организацией безопасности. Настоящие гарантии безопасности могут быть лишь от крупных европейских стран и США. Он не знает, почему Финляндию упомянули как одну из стран, обеспечивающих гарантии безопасности, в плане США из 28 пунктов. Для него это загадка. В опубликованном проекте плана говорилось, что Киев получит гарантии по аналогии с пятой статьей устава НАТО, "адаптированные к обстоятельствам данного конфликта и интересам США и их европейских партнеров".

Кроме того, Орпо сказал, что Финляндия не собирается также отправлять своих своих солдат на Украину, так как это повышает риск военного столкновения с Россией.

На днях французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции желающих" завершили работу над гарантиями безопасности для Украины и намерены обсудить их с США в ближайшие дни. Перед этим во Флориде прошли переговоры делегаций США и Украины. Как пишет The Wall Street Journal, вопрос о гарантиях для Украины так и остался нерешенным. Украине никто ничего не собирается гарантировать так, как того хочет нынешний киевский режим.

Накануне президент Финляндии Александр Стубб призвал Украину готовиться к "несправедливым" условиям мира, потому что "справедливые", о которых много говорили на Западе все последние четыре года, выполнены не будут.