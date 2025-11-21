СМИ: Финляндия будет восстанавливать болота вдоль границы с Россией

Финские власти подумывают о "восстановлении" болот вдоль границы с Россией – якобы, они могут сыграть роль естественной природной "ловушки" для тяжелой военной техники в случае конфликта. По данным телекомпании Yle, проект всерьез обсуждается министерствами обороны и окружающей среды Финляндии. Сообщается, что восстановление болот в Лапландии может стоить миллионов евро, при этом специалисты в области лесного хозяйства считают сомнительным этот проект, поскольку зимой болота замерзают и не являются значительной преградой, а зима в этом регионе длится более пяти месяцев.

Ранее стало известно, что Финляндия завершила строительство очередного участка нового пограничного ограждения с Россией, являющегося частью 200-километрового забора, "призванного обеспечить безопасность самой протяжённой сухопутной границы ЕС и НАТО с РФ".

Забор высотой около 4,5 метров с колючей проволокой, сетчатым ограждением, камерами наблюдения и датчиками движения должен быть интегрирован в так называемую "стену дронов" на восточной границе НАТО – оборонительную систему, которую предлагают создать некоторые европейские государства, при этом технический и финансовый вопрос вызывает сомнения у других стран ЕС и НАТО.