Коллегия ЕС одобрила предложения по экспроприации активов РФ

Еврокомиссия утвердила планы финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы.

Как сообщила пресс-служба ЕК, пакет инициатив включает так называемый "репарационный заём" для Киева. Его планируется предоставить за счёт доходов от замороженных активов России. Во-вторых, в качестве альтернативы предложен масштабный кредит ЕС в размере 90 млрд евро, который будет обеспечен бюджетом союза.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина, согласно оценкам МВФ, будет нуждаться в 135 млрд евро в течение двух лет. Эти средства предназначены для поддержания функционирования государственных институтов, финансирования гражданских ведомств и обеспечения обороны.

Глава ЕК отметила, что для использования замороженных российских активов не потребуется единогласного решения всех стран-членов — достаточно будет квалифицированного большинства. Для минимизации финансовых рисков пакет помощи включает "мощный механизм солидарности", подкреплённый гарантиями государств-членов или бюджетом ЕС. Кроме того, ЕК намерена заблокировать исполнение на территории Евросоюза любых иностранных судебных решений, которые могут быть приняты в ответ на экспроприацию активов.

Все предложенные меры будут вынесены на обсуждение лидеров стран ЕС в ходе заседания Европейского совета 18-19 декабря.

Ранее уже сообщалось, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер блокирует решение властей ЕС по использованию в интересах Украины замороженных российских активов. Физически эти средства находятся как раз в Бельгии, и именно она несет значительную часть юридических рисков от такого решения.