Премьер-министр Бельгии блокирует решение Еврокомиссии по использованию российских активов

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер блокирует решение властей ЕС по использованию в интересах Украины замороженных российских активов. Физически эти средства находятся как раз в Бельгии, и именно она несет значительную часть юридических рисков от такого решения, пишет Politico.

27 ноября де Вевер направил резкое письмо Урсуле фон дер Ляйен со своими возражениями против плана Европейской комиссии использовать около 140 млрд евро из замороженных российских активов.

ЕК настаивает на том, чтобы 27 стран-членов Евросоюза заключили соглашение о передаче Украине посредством репарационного кредита денег из банка Euroclear в Бельгии. Де Вевер сопротивляется "в корне неправильной" схеме из-за опасений, что Бельгия "окажется на крючке" и должна будет вернуть деньги, если Россия подаст в суд. Ранее власти Бельгии ожидали, что Еврокомиссия предоставит государству юридические гарантии поддержки на этот случай.

"В весьма вероятном случае, если Россия в конечном итоге официально не окажется проигравшей стороной, она, как показывает история в других случаях, будет законно требовать возврата своих суверенных активов", - заключает в своем письме премьер-министр Бельгии.