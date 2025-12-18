Лукашенко рассказал о поступлении "Орешника" в Белоруссию

17 декабря в Белоруссию привезли российский ракетный комплекс "Орешник". Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко во время второго заседания VII Всебелорусского народного собрания в Минске. Он также добавил, что комплекс уже заступает на боевое дежурство.

"Это развертывание на нашей территории российской составляющей региональной группировки войск. В случае обострения конфликта прописаны вооруженные силы - несколько десятков тысяч человек на Западе России, которые вторым эшелоном включаются в военную борьбу. Первой идет Беларусь, дальше нас поддерживает РФ. Это и есть региональная группировка войск. И тактическое ядерное оружие, которое мы вернули в Беларусь", - пояснил Лукашенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что серийное производство "Орешник" уже запущено, а разместить ракеты планируется на территории Белоруссии. Позднее оба президента сообщили о готовности в 2025 году разместить в стране не только "Орешник", но и другое новейшее российское вооружение. В ноябре Лукашенко заявил, что ракетный комплекс не будет находиться в одном и том же месте.