Глава СПЧ призвал создать новый единый учебник по экономике

России необходим новый единый учебник по экономике. К его созданию призвал советник президента РФ, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев в своей статье для журнала "Государство".

Он отмечает, что давно пора написать новый учебник для студентов неэкономических специальностей, так как это имеет мировоззренческое значение. Пока что в области экономики продолжается инерция, заложенная в 90-х, когда произошел резкий переход к переводным западным учебникам, прежде всего "Экономикс", который начал издаваться с 1960 года и выдержал много изданий. Но российским студентам нужен российский учебник, который будет прояснять, а не затуманивать картину, уверен Фадеев.

Экономику нельзя считать такой же точной наукой, как физика или химия и сводить все к расчетам. Она скорее похожа на историческую геологию: условия на Земле менялись, а в разных условиях действуют разные закономерности. Для экономической науки тоже важны закономерности, которые соответствуют определенным периодам. Сейчас с этим проблемы: одни закономерности переносятся на совершенное другие условия.

Новый учебник должен отражать русский взгляд на хозяйственную жизнь, так или иначе это идеологический курс. Но он не должен быть пропагандистским, подчеркивает глава СПЧ. Он приводит в пример ряд догматических утверждений. Например, что всем управляет "невидимая рука рынка", которая сама собой все разрулит. Или что успех экономики возможен только в условиях демократии. Или что нужна глобализация. На самом деле это просто мифы колониальной идеологии, которую навязывают через учебники. Поэтому России крайне нужен свой учебник, заключает Фадеев.

Историк Андрей Фурсов говорит, что политэкономию, изучавшуюся в советских вузах, в начале 90-х заменили на "экономикс", сведя все к решению бухгалтерских задач. По его мнению, это была колоссальной деградацией в преподавании экономической науки.

Председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова доктор экономических наук Валентин Катасонов считает, что экономики в настоящее время почти нигде и нет. По-гречески она переводится как "домостроительство", но ее давно вытеснила "хрематистика". Этот термин был введен еще Аристотелем, который утверждал, что хрематистика губительна для общества и фактически сводится к уничтожению экономики, так как подразумевает накопление денег в ущерб развитию народного хозяйства.