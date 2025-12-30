Суд на два месяца арестовал девушку, задержанную при попытке взорвать машину военнослужащего в Ставрополе
Суд на два месяца арестовал девушку, ранее задержанную сотрудниками ФСБ при попытке взорвать машину военнослужащего в Ставрополе, сообщают РИА Новости.
Утром 26 декабря ФСБ РФ сообщила о задержании жительницы Краснодарского края, которая по заданию спецслужб киевского режима должна была прикрепить самодельное взрывное устройство к машине военного в Ставрополе.
При попытке реализации преступного замысла девушку 2007 года рождения задержали силовики. Следствие установило, что задержанная попала под влияние мошенников, угрожавших ей уголовным преследованием.