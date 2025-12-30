Картаполов: Квартира Зеленского с золотыми унитазами не входит в цели ВС РФ

Квартира Владимира Зеленского "с золотыми унитазами" не рассматривается как цель ответного удара после атаки киевского режима на резиденцию президента РФ Владимира Путина, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат пояснил, что у российских военных есть список приоритетных объектов, более чувствительных для киевского режима.

"То, что Зеленский там кричит, что это будет его резиденция - вряд ли", - сказал Картаполов РИА Новости.

Ранее в МИД РФ сообщили, каким будет ответ на атаку на резиденцию президента Путина. Ответы будут не дипломатическими, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Напомним, Путин отметил, что после попыток атаки по резиденции по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей позиция России будет пересмотрена. Также заявлено, что ВС РФ ответят на эту атаку, а цели уже определены.