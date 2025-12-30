В МИД сообщили, каким будет ответ на атаку ВСУ на резиденцию Путина

В российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, каким будет ответ на атаку на резиденцию президента России.

"Ответы будут не дипломатическими. Пусть они не надеются", - приводит РБК слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Ранее президент США Дональд Трамп был "шокирован" информацией о том, что Киев предпринял попытку масштабной атаки БПЛА на государственную резиденцию президента России в Новгородской области. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Так он высказался о содержании нового разговора лидеров РФ и США. Владимир Путин обратил внимание Дональда Трампа, что фактически сразу же после успешного (по мнению американской стороны) переговорного раунда в Мар-а-Лаго киевский режим предпринял террористическую атаку с масштабным использованием беспилотников дальнего действия – атаку на государственную резиденцию президента России в Новгородской области.