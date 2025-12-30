На Урале отправили в колонию организаторов незаконной миграции из Китая и Вьетнама

На Среднем Урале вынесли приговор по делу об организации незаконной миграции из Китая и Вьетнама.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказались местная жительница Наталья Козлова и Азат Галоян. Как показало расследование, с 2015 по 2020 годы они организовали незаконный въезд и пребывание в России не менее 59 граждан Китая и одного гражданина Вьетнама. Для этого сообщники оформляли от имени различных ООО документы с ложными сведениями о месте работы, цели въезда и проживания иностранцев в РФ.

На основании фальшивых документов граждане КНР и Вьетнама получали визы и разрешения на работу. Фактически же азиаты трудились вообще не в Свердловской области и не по заявленным профессиям. А их реальные работодатели не были указаны в официальных приглашениях.

Нижнесергинский районный суд назначил Козловой 2 года колонии общего режима. Галоян получил 2 года и 4 месяца колонии общего режима. Сразу после оглашения приговора обоих взяли под стражу в зале суда.

Напомним, недавно сразу в пяти регионах России задержали членов группы, незаконно легализовавшей мигрантов.