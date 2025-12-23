В пяти регионах РФ задержали членов группы, незаконно легализовавшей мигрантов

Организатора нелегальной миграции и 20 его подельников задержали в пяти регионах России. Возбуждено уголовное дело, фигуранты отправлены под арест, сообщили в ФСБ РФ.

Преступники легализовали более двух тысяч иностранцев из АТР и Ближнего Востока, заработав не менее 500 миллионов рублей. Они оформляли деловые визы через фиктивные приглашения от номинальных юрлиц. Клиенты планировали транзит в Европу, либо незаконно работали в России и бесконтрольно перемещались по стране, заявили в ФСБ.

На территории Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областей и Пермского края проведено 65 обысков и осмотров, пишет ТАСС.

Ранее в Казани вынесли приговор подсудимому с необычным именем. 45-летний Исус Петрович Христос, инвалид II группы, осужден на два года условно за фиктивную регистрацию в своей квартире (площадью 32 квадрата) 45 мигрантов.