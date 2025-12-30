В России торговая сеть ограничила наценку на продукты

Торговая сеть "Глобус" откликнулась на предложение федеральной антимонопольной службы (ФАС) и ограничила наценку на различные продукты.

Сеть прислала в службу информацию о принятии добровольных обязательств по ограничению в январе 2026 г. до 10,5% торговых наценок. Речь идёт об отдельных категориях картофеля, моркови, репчатого лука, белокочанной капусты, свеклы и яблок.

Служба поддерживает социально ответственное поведение торговых сетей, которое позволяет сдерживать цены на востребованные товары и повышать их доступность для граждан, сообщает ФАС.