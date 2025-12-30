В РФ за год задержали более 300 человек за диверсии на транспортных объектах

В России в этом году задержали более 300 человек по подозрению в диверсиях на объектах транспорта, из них - более 150 несовершеннолетних. Об этом сообщил начальник Главного управления на транспорте МВД РФ Олег Калинкин, передает ТАСС.

Всего зафиксировано более 400 противоправных актов на объектах транспорта, из них половина была раскрыта, добавил Калинкин.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали двух вооруженных диверсантов на железной дороге в Алтайском крае. Они открыли огонь, когда их попытались задержать. Мужчины между станциями "Алтайская" и "Бийск" попытались установить так называемое сбрасывающее устройство на железнодорожных путях с плотным движением поездов.