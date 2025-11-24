В Алтайском крае ликвидировали диверсантов, пытавшихся установить устройство для схода поездов

Сотрудники ФСБ ликвидировали двух вооруженных диверсантов на железной дороге в Алтайском крае. Они открыли огонь, когда их попытались задержать.

Диверсия планировалась членами запрещенной в РФ террористической организации при координации спецслужб Украины, сообщили в ведомстве.

22 ноября мужчины между станциями "Алтайская" и "Бийск" попытались установить так называемое сбрасывающее устройство на железнодорожных путях с плотным движением поездов.

Установлено, что фигуранты являются местными жителями. Они были завербованы через Telegram представителем террористической организации. Диверсию мужчины совершали за деньги. При задержании преступники открыли стрельбу по спецназу и были ликвидированы ответным огнем.

Ранее в Новосибирске женщине вменили подготовку к совершению по заданию украинских спецслужб диверсии в Забайкальском крае на участке Транссибирской магистрали. По версии следствия, в августе сибирячка изготовила из общедоступных компонентов самодельное взрывное устройство, которое заложила на железнодорожные пути и привела в действие. Момент взрыва она зафиксировала на камеру мобильного телефона и направила запись в качестве отчета куратору для получения вознаграждения.