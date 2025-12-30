Названы самые востребованные профессии в России

Работодатели России по-прежнему делают ставку на рабочие специальности.

Топ-5 профессий по количеству вакансий выглядят так: швея, водитель автомобиля, монтажник (в том числе технологических турбопроводов, металлоконструкций и железобетонных изделий), врач, сообщает Роструд в своём telegram-канале.

Ранее президент Владимир Путин сообщил о том, что Россия будет повышать качество образования по рабочим специальностям. Во время прямой линии и пресс-конференции его спросили, заменит ли искусственный интеллект водителей, швей и другие профессии. Президент отметил, что рабочие профессии становятся сложными и престижными, РФ занимается подготовкой высококвалифицированных рабочих на всех уровнях. По словам главы государства, Россия будет продолжать все, что связано с целевой подготовкой кадров.