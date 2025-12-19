Путин сообщил о планах улучшить образование по рабочим профессиям

Россия будет повышать качество образования по рабочим специальностям, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе прямой линии и пресс-конференции его спросили, заменит ли искусственный интеллект водителей, швей и другие профессии.

Президент отметил, что рабочие профессии становятся сложными и престижными, РФ занимается подготовкой высококвалифицированных рабочих на всех уровнях. По словам главы государства, Россия будет продолжать все, что связано с целевой подготовкой кадров.