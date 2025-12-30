В РПЦ раскритиковали рекомендации Минпроса по урегулированию конфликтов с учениками

Священник Павел Островский раскритиковал рекомендации учителям по урегулированию конфликтов с учениками, которые разработало Минпросвещения.

Читайте также: Педагогов защитят инструкцией Минпросвещения о спорах

Накануне ведомство разослало в школы инструкцию по действиям в конфликтах с детьми. Священник считает, что все это оторвано от реальной школы. Потому что учитель сегодня перегружен посторонними обязанностями, работает в условиях мизерной зарплаты и имеет крайне низкий статус в обществе. И когда учитель, которого никто не уважает, который находится в состоянии постоянного стресса, получает методичку, как ему вести себя в ответ на хамство и оскорбление то это вызывает только возмущение. Священника возмущают рекомендации учителям выдохнуть, успокоиться, держать себя в руках и т.п. Над учителями издеваются ученики, а учитель не имеет никаких прав. Пусть чиновники сначала на себе испытают эту инструкцию, призвал Павел Островский.

Политолог Сергей Михеев тоже недоумевает от инструкции, в которой учителя и ученики описываются как две равные стороны конфликта. По его мнению, это должно иметь место только в случае явного нарушения закона учителем, например при совершении уголовного преступления. Но распространяется на случаи, когда нужно просто поставить на место зарвавшееся хамло, а у учителя такого права нет. Напротив, все школьники видят бесправие учителя, и это еще больше подрывает авторитет педагога, который и так опущен до неприлично низкого уровня, полагает Михеев.

Питерский учитель информатики Михаил Богданов назвал рекомендации Минпросвещения "бюрократической отрыжкой системы на реальные проблемы".