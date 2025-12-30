30 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Алсу Султанова

Министр просвещения РФ открыл новый корпус детского сада на Эльмаше

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов принял участие в открытии нового корпуса детского сада №529 в Екатеринбурге. В церемонии также приняли участие глава города Алексей Орлов и губернатор Денис Паслер.

Учреждение на бульваре Владимира Белоглазова, 4 стало первым детсадом, построенным в рамках национального проекта "Семья". На трех этажах здания общей площадью 5,5 тыс. кв.м. разместились пищеблок, музыкальные и спортивные залы, творческая мастерская, кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога, а также помещения, готовые вместить в себя 12 групп.

Новый корпус детсада №529 в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Алсу Султанова

"Детский сад будет площадкой для педагогического университета в подготовке будущих сотрудников детских образовательных учреждений. И весь следующий год для Министерства просвещения будет ориентирован на развитие системы дошкольного образования. Мы определили как один из основных приоритетов, потому что это очень важный период для каждого человека", – сказал Сергей Кравцов.

Новый детский сад оснастили самым инновационным оборудованием, среди которого: проекторы и интерактивные доски, телевизоры для каждой из групп, автоматизированные места для воспитателей, наборы конструкторов по основам робототехники, цифровая лаборатория, биолаборатория "Умная теплица", интерактивный пол, 3D-принтер, а также программное обеспечение.

Новый корпус детсада №529 в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Алсу Султанова

Новый корпус детсада №529 в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Алсу Султанова

На каждой из 12 прогулочных площадок установлены теневые навесы, спортплощадку оборудовали для игр в футбол и баскетбол. Там же стоят и щиты для метательных упражнений. Позаботились авторы проекта и о безопасности детсадовцев вне стен учреждения: оборудована площадка для освоения детьми начальных знаний ПДД. А для изучения природных явлений и погодных условий установлена метеостанция.

Новый корпус детсада №529 в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга / Алсу Султанова

Как отметил глава Екатеринбурга, за бесшовной системой ранней профориентации стоит будущее российской экономики. Он поблагодарил министра и губернатора за поддержку этой инициативы и добавил, что новый детский сад станет прекрасным подарком в канун праздника для нового микрорайона "Изумрудный бор" и всего Эльмаша.

Теги: Екатеринбург, Эльмаш, детсад, Минпросвещения, Кравцов, Паслер, Орлов


