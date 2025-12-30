Два человека госпитализированы после атаки беспилотников в Краснодаре

В Краснодаре из-за атаки бесплотников пострадали два человека. Оба пострадавших мужчины были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Обломки беспилотников упали на ж/д станции "Краснодар Сортировочный", поврежден также участок контактной сети. Другая часть фрагментов беспилотника упала в садоводческом товариществе "ЗИП". Повреждены два частных дома.

На месте ЧП работают экстренные службы.