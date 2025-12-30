В Москве и на Кавказе задержаны члены "Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева"

В трёх регионах России задержаны предполагаемые участники "Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева"

Задержания прошли в Москве, Чечне и Ингушетии. Предполагаемым преступникам вменяют причастность к незаконной деятельности. Изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств". Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

В Южном окружном военном суде рассматривается уголовное дело в отношении еще 12-ти членов этого же сообщества. Им вменяют теракт, в результате которого в 2019 г. был убит начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. На фоне судебного процесса фиксируют попытки оправдания представителями правозащитных организаций членов течения и компрометации правоохранительных органов, сообщает центр общественных связей ФСБ.