Прокуратура организовала поверку по факту ДТП с КАМАЗом, в котором погиб несовершеннолетний

Прокуратура организовала поверку по факту ДТП, в котором погиб несовершеннолетний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

По предварительной информации, 30 декабря 2025 года на 18 км автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием автомобилей "Хендай Солярис" и "КамАЗ". В результате дорожной аварии несовершеннолетний пассажир скончался. Водитель легкового автомобиля и еще двое несовершеннолетних пассажиров с травмами доставлены в медицинское учреждение.

На место происшествия выезжал Нефтеюганский межрайонный прокурор Алексей Горбунов.

Прокуратура контролирует результаты проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.