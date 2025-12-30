Минфин перевыполнил план по приватизации на 2025 год - Силуанов

Министерство финансов России перевыполнило план по приватизации на 2025 год – по части привлечения средств, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

По его словам, план был 100 млрд руб., а фактически было продано госимущества на 112 млрд руб.

Силуанов добавил, что в 2026 году Минфин планирует сохранить такие показатели по приватизации, передает "Россия 24".

2025-й год стал прибыльным для государства в плане получения новых активов, пригодных для дальнейшей перепродажи: по инициативе прокуратуры были национализированы многие крупные компании или крупные доли в них, например, аэропорт Домодедово и "Южуралзолото".