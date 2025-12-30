В России начались лётные испытания вертолета Ми-34М1

В России начались лётные испытания вертолета Ми-34М1 с двигателем ВК-650В. Проверены устойчивость и управляемость, определены нагрузки на основные агрегаты в режиме горизонтального полета с выполнением разворотов.

Машина получила российскую газотурбинную силовую установку ВК-650В разработки ОДК (входит в "Ростех"). Вертолёт оснащён современными бортовыми системами российского производства.

"Ми-34М1 отличается высокой маневренностью, его просто пилотировать и обслуживать. Основное назначение этой машины – перевозка пассажиров, мониторинг, лётное обучение, авиационный спорт", – сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Ми-34М1 займет нишу, в которой до настоящего времени были только зарубежные модели вертолетов. Их эксплуатация сегодня стала очень дорогой и зачастую не вполне безопасной из-за неофициального обслуживания, сообщает "Ростех".