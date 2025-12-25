Чемезов: Выручка "Ростеха" в 2025-ом - 4 триллиона

Схожий показатель 2024 г. был более 3,6 трлн руб., пишет ТАСС.

Речь идёт о сумме в 4 трлн руб.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов назвал сумму выручки, которую госкорпорация получит по итогам 2025 г.



