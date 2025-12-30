Главу таджикской диаспоры в Прикамье лишили гражданства России

30 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О реформе НДС и патентов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Главу таджикской диаспоры в Прикамье лишили гражданства России

Главу таджикской диаспоры в Прикамье Сайфидина Одинаева по требованию ФСБ лишили гражданства России, сообщает Properm.

Он выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием въезда в страну сроком на 50 лет. В десятидневный срок с момента выдворения он должен был покинуть территорию страны, чего он не сделал. В судебных инстанциях сообщили, что материалы по оспариванию решения об отзыве российского гражданства от Одинаева не поступало.

Одинаев давно был под пристальным вниманием силовиков, в 2013 году он был задержан за грабеж. Дзержинский районный суд приговорил его к 11 месяцам колонии общего режима. Тогда земляк главы диаспоры заявил полиции, что Одинаев забрал у него телефон. Вины глава диаспоры не признал, заявлял, что обвинения сфабрикованы силовиками. Диаспора распространяла информацию о невиновности Одинаева и нечеловеческих условиях его содержания под стражей.

В опубликованном приговоре сообщается, что в заявлении потерпевшего Бехруза Шоева сообщалось, что он занимался торговлей наркотиками и был задержан сотрудниками УФСКН. После допроса его привезли на площадь, где стояла Mazda белого цвета, а рядом с ней — Одинаев. Сотрудник наркоконтроля подошел к Одинаеву и о чем-то поговорил с ним, после чего подвели Шоева. Одинаев сообщил ему, что он задержан за сбыт наркотиков, сказал, что за освобождение от уголовной ответственности он должен заплатить 1 млн рублей, потом сумму снизили до 600 тыс. рублей, в противном случае ему назначат наказание 15 лет лишения свободы.

Шоев согласился продать свою машину в счет уплаты выкупа. Затем сотрудники наркоконтроля, по словам Шоева, отдали Одинаеву его телефон Nokia 5230. После чего все приехали к припаркованному автомобилю Шоева у здания УФСКН, там он передал Одинаеву ключи и документы от автомобиля. Позднее он продал автомобиль за за 255 тыс. рублей в автосалон и отдал деньги Одинаеву.

Но впоследствии Шоев заявил в суде, что оговорил Одинаева. Суд расценил это заявление как ложное и сделанное под давлением. Телефон Одинаев Шоеву не отдал, а позднее выбросил в снег, где его нашла ничего не знающая пермячка.

Одинаев приехал в Пермь в 1994 году, на фоне вооруженных конфликтов на родине в Таджикистане. На судебных заседаниях он сообщал о себе, что ведет законопослушный образ жизни.

Теги: гражданство, диаспора, выдворение, сайфидин одинаев


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети