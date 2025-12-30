Главу таджикской диаспоры в Прикамье лишили гражданства России

Главу таджикской диаспоры в Прикамье Сайфидина Одинаева по требованию ФСБ лишили гражданства России, сообщает Properm.

Он выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием въезда в страну сроком на 50 лет. В десятидневный срок с момента выдворения он должен был покинуть территорию страны, чего он не сделал. В судебных инстанциях сообщили, что материалы по оспариванию решения об отзыве российского гражданства от Одинаева не поступало.

Одинаев давно был под пристальным вниманием силовиков, в 2013 году он был задержан за грабеж. Дзержинский районный суд приговорил его к 11 месяцам колонии общего режима. Тогда земляк главы диаспоры заявил полиции, что Одинаев забрал у него телефон. Вины глава диаспоры не признал, заявлял, что обвинения сфабрикованы силовиками. Диаспора распространяла информацию о невиновности Одинаева и нечеловеческих условиях его содержания под стражей.

В опубликованном приговоре сообщается, что в заявлении потерпевшего Бехруза Шоева сообщалось, что он занимался торговлей наркотиками и был задержан сотрудниками УФСКН. После допроса его привезли на площадь, где стояла Mazda белого цвета, а рядом с ней — Одинаев. Сотрудник наркоконтроля подошел к Одинаеву и о чем-то поговорил с ним, после чего подвели Шоева. Одинаев сообщил ему, что он задержан за сбыт наркотиков, сказал, что за освобождение от уголовной ответственности он должен заплатить 1 млн рублей, потом сумму снизили до 600 тыс. рублей, в противном случае ему назначат наказание 15 лет лишения свободы.

Шоев согласился продать свою машину в счет уплаты выкупа. Затем сотрудники наркоконтроля, по словам Шоева, отдали Одинаеву его телефон Nokia 5230. После чего все приехали к припаркованному автомобилю Шоева у здания УФСКН, там он передал Одинаеву ключи и документы от автомобиля. Позднее он продал автомобиль за за 255 тыс. рублей в автосалон и отдал деньги Одинаеву.

Но впоследствии Шоев заявил в суде, что оговорил Одинаева. Суд расценил это заявление как ложное и сделанное под давлением. Телефон Одинаев Шоеву не отдал, а позднее выбросил в снег, где его нашла ничего не знающая пермячка.

Одинаев приехал в Пермь в 1994 году, на фоне вооруженных конфликтов на родине в Таджикистане. На судебных заседаниях он сообщал о себе, что ведет законопослушный образ жизни.