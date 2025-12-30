В Екатеринбурге оштрафовали мотоциклиста, напавшего на пешехода

Мотоциклиста из Екатеринбурга обязали выплатить пешеходу компенсацию морального вреда за нападение. Подробнее об этом рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошел летом 2024 года. Пешеход сделал замечание мотоциклисту за то, что тот перевозит пассажира без шлема и проехал на "красный". В ответ водитель опрыскал пешехода газовым баллончиком, пригрозил расправой и наехал ему на ногу, после чего скрылся.

Пострадавший обратился в суд с иском о взыскании материального ущерба, компенсации морального вреда и упущенной выгоды, оценив общий урон в размере 1 млн рублей. В суде он рассказал, что сильно потратился на лечение травмированных глаз, а пока восстанавливался не мог работать.

Академический суд Екатеринбурга изучил материалы дела и удовлетворил иск частично. С мотоциклиста взыскали 15 тыс. рублей материального ущерба, 150 тыс. компенсации морального вреда и 684 рубля на покрытие почтовых расходов.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.