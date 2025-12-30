30 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Энергетики выявили около 22 тысяч точек незаконных подвесов ВОЛС в Екатеринбурге

В екатеринбургском подразделении компании "Россети Урал" подвели итоги работы по выявлению незаконно размещенного оборудования телеком-операторов на опорах линий электропередачи (ЛЭП) за 11 месяцев 2025 года.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Россети Урал", энергетики на постоянной основе проводят осмотры ЛЭП для выявления нелегально размещенных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и их легализации. Так, с января по ноябрь 2025 года было выявлено около 22 тысяч точек незаконных подвесов оптоволокна на электросетевых объектах. Из них демонтировано более трех тысяч, по которым не удалось установить собственника для заключения договора. Также были легализованы порядка семи тысяч точек подвесов.

В компании отметили, что с некоторыми телеком-операторами, в числе которых АО "Эр-телеком Холдинг", ООО "Еврокабель", ООО "УралНет", ООО "Интер-Телеком" в настоящее время ведутся переговоры по согласованию условий договоров на размещение оборудования.

"Вопросы, требующие разрешения, остаются предметом обсуждения. Отсутствие оформленных договорных отношений создает риски для стабильной работы энергосистемы города и требует скорейшего урегулирования в целях обеспечения безопасности эксплуатации объектов и персонала", - отмечают в "Россети Урал".

Энергетики подчеркивают, что размещение ВОЛС возможно только при наличии договора с электросетевой компанией. Это обусловлено необходимостью строгого соблюдения нормативных требований, нарушение которых может привести к нештатным ситуациям, угрожающим стабильной работе энергосистемы. Кроме того, несанкционированные работы на линиях электропередачи угрожают жизни работников телеком-операторов и безопасности потребителей.

Специалисты компании "Россети Урал" – "Екатеринбург" при осмотре ЛЭП с целью выявления незаконного размещения ВОЛС проводят работу по установлению собственника линии связи. В случаях отсутствия опознавательных знаков или невозможности определить владельца производится демонтаж. В остальных случаях компания взаимодействует с операторами связи для легализации подвесов оборудования.

Ознакомиться с информацией и обратиться по вопросам оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах "Россети Урал" можно на официальном сайте компании. Также получить информацию можно по телефону "горячей линии": 8-800-2200-220 (круглосуточно, звонок бесплатный).

Теги: ВОЛС, энергетики, подвесы, Россети, Екатеринбург


