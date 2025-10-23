Гендиректор "Россети Урал" посетил два крупных энергообъекта

Генеральный директор "Россети Урал" Дмитрий Воденников провел рабочее совещание на двух крупных энергообъектах Среднего Урала.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, эти объекты обеспечивают электроснабжение жителей населенных пунктов Сысертского муниципального округа и Екатеринбурга. Глава компании посетил подстанцию 110 кВ "Свобода". В настоящее время энергетики проводят реконструкцию данного энергообъекта, который обеспечивает электроснабжение более 16 тысяч жителей, а также нескольких десятков социально значимых объектов Сысерти и поселка Каменка.

Энергетики уже заменили основной трансформатор 10 МВА на новый и более мощный – 16 МВА. В ближайшее время специалисты произведут замену второго трансформатора аналогичной мощности (16 МВА).

Весь комплекс работ по обновлению подстанции 110кВ "Свобода" будет завершен в 2027 году и обеспечит перспективное развитие Сысерти. Энергетики установят новые распределительные устройства и измерительное оборудование, систему защиты и автоматики. Также на подстанции появятся новые закрытое распределительное устройство 10 кВ и пункт управления. На модернизацию энергообъекта в рамках инвестиционной программы "Россети Урал" будет направлено более миллиарда рублей.

Также Дмитрий Воденников посетил строительную площадку возле подстанции 220 кВ "Калининская" (принадлежит филиалу ПАО "Россети" – МЭС Урала). Данный энергообъект перераспределяет электроэнергию на оборудование "Россети Урал".

Энергетики выполняют реконструкцию 12 заходов высоковольтных линий электропередачи 110 кВ на данную подстанцию. Кроме того, специалисты установят пять новых металлических опор и заменят порядка одного километра провода. Тем самым повысится надежность электроснабжения Екатеринбурга, крупных промышленных и торговых организаций, станций метрополитена.

"Каждый обновленный энергообъект – это повышение качества жизни для десятков тысяч жителей нашего региона, стабильная работа промышленных предприятий и социальных объектов. Мы непрерывно усиливаем надежность энергосистемы и одновременно обеспечиваем фундамент для дальнейшего перспективного развития распределительного сетевого комплекса", - отметил по итогам своего рабочего визита Дмитрий Воденников.