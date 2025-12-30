В Челябинске открыт специализированный центр борьбы с тяжелыми аутоиммунными болезнями

В Челябинске открыли Центр лечения тяжелых аутоиммунных заболеваний. Об этом Накануне.RU сообщили в Клинике Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России.

Центр лечения аутоиммунных заболеваний открылся на базе неврологического отделения Клиники ЮУГМУ. Основной упор сделан на оказание помощи пациентам с такими диагнозами, как синдром Гийена-Барре, миастеническими кризами, рассеянным склерозом, различными редкими аутоиммунными заболеваниями.

Особый акцент делается на проведении процедур гемокоррекции, среди которых особое внимание уделяется лечению методом плазмафереза — замены инфицированной плазмы крови пациента чистой, безопасной кровью или специальными растворами. Этот способ позволяет значительно уменьшить симптомы болезни и ускорить выздоровление.

По словам заведующего неврологическим отделением Клиники ЮУГМУ Андрея Василенко, новые аппараты и специализированные протоколы позволят существенно сократить сроки восстановления и облегчить страдания пациентов.