В Челябинске открылся детский паллиативный центр

В Челябинске в больнице скорой медицинской помощи №9 заработал новый специализированный центр паллиативной помощи детям, получивший название "Дом колибри". Об этом Накануне.RU сообщили в министерстве здравоохранения Южного Урала.

По данным ведомства, центр располагается в отремонтированном здании больницы и оснащен современным оборудованием. Ремонт здания осуществлялся в рамках программы развития здравоохранения региона, на реализацию проекта выделили около 46 млн рублей.

В помещении созданы специальные зоны для восстановления сил и реабилитационные комнаты, оборудованные современной техникой и мебелью высокого качества. Отличительной особенностью являются комфортабельные номера типа "гостиничного стандарта", рассчитанные на пребывание пациента и сопровождающего взрослого члена семьи. Количество палат увеличилось с 11 до 30, создана дополнительная бригада врачей и медсестер, готовых оказать круглосуточную помощь маленьким пациентам. Медперсонал включает педиатра, врача-реаниматолога, медицинского психолога и физиотерапевта, обеспечивающих индивидуальный подход к каждому ребенку.

Особенность "Дома колибри" заключается в формировании комплексного подхода к лечению и психологической поддержке больных детей и их родственников. Здесь открыт ресурсный центр, занимающийся координацией вопросов медицинской помощи, организацией доставки медикаментов и оборудования, консультированием родителей и подготовкой кадров.