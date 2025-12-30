Жителя Нижнесергинского района будут судить за убийство 13-летней давности

60-летний житель Нижнесергинского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве 13-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба областного СКР.

По данным следствия, в ночь на 17 июня 2012 года обвиняемый выпивал со своей знакомой. После ссоры он ударил женщину костылем, а затем нанес несколько ударов приисканными на месте ножницами. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Чтобы скрыть содеянное, мужчина вернулся домой и постирал одежду, в которой находился.

Долгое время убийцу не могли найти, однако накануне расследование было завершено. Уральцу уже предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.