30 Декабря 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Фото: Накануне.RU

Киев заявил, что Москва выдумала атаку на резиденцию Путина

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что масштабная атака украинских дронов на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области - это "манипуляции", придуманные для срыва мирного процесса.

Как сообщалось, информация была доведена до президента США Дональда Трампа, который был "шокирован". Зеленский сразу же отверг причастность Киева к атаке. Он тоже не нашел ничего лучшего, чем обвинить Россию в обмане. Будто бы Москва только ищет поводов для продолжения боевых действий, а сам Зеленский хочет мира.

Путин отметил, что по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей позиция России будет пересмотрена. Также заявлено, что ВС РФ ответят на эту атаку, а цели уже определены.

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что атака на резиденцию Путина - это удар в сердце России. Позиция России должна быть ужесточена.

"После того, что они сделали, никакого прощения быть не может. Поэтому пусть убираются и бегут", - сказал Картаполов.

О пересмотре позиции говорят другие депутаты и сенаторы. Военный эксперт Владислав Шурыгин уверен, что атака на резиденцию - это не просто атака, а покушение на жизнь президента России. Она не могла быть совершена без согласования с Лондоном. Необходим жесточайший ответ.

"Дебил с Банковой думал, что его похвалят, а ему дадут ремня", - написал о Зеленском украинский блогер Анатолий Шарий.

Блогер Юрий Подоляка опасается дальнейших провокаций. Он уверен, что Путин не пойдет на то, к чему его подталкивают. А Зеленский сразу сказал, что ожидаются удары по правительственному кварталу в Киеве. Однако они могут взорвать там бомбы или неразорвавшиеся боевые части наших "Искандеров" во время следующего удара и сделать много жертв среди гражданского населения, чтобы обвинить Россию и сорвать мирный процесс.


Теги: украина, атака, резиденция


