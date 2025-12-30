Киев заявил, что Москва выдумала атаку на резиденцию Путина

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что масштабная атака украинских дронов на государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области - это "манипуляции", придуманные для срыва мирного процесса.

Как сообщалось, информация была доведена до президента США Дональда Трампа, который был "шокирован". Зеленский сразу же отверг причастность Киева к атаке. Он тоже не нашел ничего лучшего, чем обвинить Россию в обмане. Будто бы Москва только ищет поводов для продолжения боевых действий, а сам Зеленский хочет мира.

Путин отметил, что по целому ряду достигнутых на предыдущем этапе договоренностей позиция России будет пересмотрена. Также заявлено, что ВС РФ ответят на эту атаку, а цели уже определены.

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов считает, что атака на резиденцию Путина - это удар в сердце России. Позиция России должна быть ужесточена.

"После того, что они сделали, никакого прощения быть не может. Поэтому пусть убираются и бегут", - сказал Картаполов.

О пересмотре позиции говорят другие депутаты и сенаторы. Военный эксперт Владислав Шурыгин уверен, что атака на резиденцию - это не просто атака, а покушение на жизнь президента России. Она не могла быть совершена без согласования с Лондоном. Необходим жесточайший ответ.

"Дебил с Банковой думал, что его похвалят, а ему дадут ремня", - написал о Зеленском украинский блогер Анатолий Шарий.

Блогер Юрий Подоляка опасается дальнейших провокаций. Он уверен, что Путин не пойдет на то, к чему его подталкивают. А Зеленский сразу сказал, что ожидаются удары по правительственному кварталу в Киеве. Однако они могут взорвать там бомбы или неразорвавшиеся боевые части наших "Искандеров" во время следующего удара и сделать много жертв среди гражданского населения, чтобы обвинить Россию и сорвать мирный процесс.



