Челябинский врач отмечена высокой наградой за помощь фронту

Медалью Профсоюза "За помощь фронту" награждена Клавдия Сычева, врач клинической лабораторной диагностики, председатель первичной профсоюзной организации Челябинской областной детской клинической больницы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

По данным ведомства, на XVII Пленуме ЦК Профсоюза челябинского врача высоко оценили власти страны, присвоив ей награду особой значимости — медаль Луки Крымского. Такое решение было принято президентом Российской Федерации в знак признания высокого уровня профессионализма и преданности делу спасения человеческих жизней в сложных условиях.

Известно, что в 2022 и 2023 годах Клавдия Сычева работала в Донецкой Народной Республике: обследовала детское население, проводила лабораторные исследования в условиях ограниченных ресурсов.

Сегодня она носит гордое звание ветерана боевых действий, продолжая своё активное участие в общественной жизни региона. Как активный участник многочисленных благотворительных проектов и акций, Клавдия способствует развитию волонтёрства и оказывает значительную поддержку нуждающимся гражданам.