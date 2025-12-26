26 Декабря 2025
Уральский ФО
Общество Свердловская область Челябинская область
Фото: Андрей Фомин

Активистов Волонтерского центра РМК наградили за помощь в экологических проектах

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов наградил активистов Волонтерского центра РМК "Сила Урала".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, более 15 добровольцев отмечены за вклад и активную помощь в экологических проектах в течение года – проведение субботников, посадка деревьев, экопоходы и другие экологические инициативы. Мамонтов выразил огромную благодарность волонтерам за их активность и преданность делу, пожелал им дальнейших успехов и достижений в новом году.

Награждение активистов Волонтерского центра РМК за активное эковолонтерство(2025)|Фото: Андрей Фомин

Награждение активистов Волонтерского центра РМК за активное эковолонтерство(2025)|Фото: Андрей Фомин

После торжественной церемонии директор центра Владислав Овчинников вместе с заместителем Алексеем Шестаковым провели экскурсию для министра по офису Волонтерского центра РМК.

Награждение активистов Волонтерского центра РМК за активное эковолонтерство(2025)|Фото: Андрей Фомин

"Хочу выразить искреннюю признательность всем, кто сегодня получил награды, и тем, кто не смог присутствовать, но ежедневно вносит вклад в экологическое будущее нашего Уральского федерального округа. Для нас особенно ценно, что церемонию награждения провел министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Это подчеркивает: волонтерское экодвижение не просто инициатива неравнодушных людей, а значимая часть государственной экологической повестки. Особо хочу отметить, что наши добровольцы это люди разных возрастов и профессий, которых объединяет одно – ответственность за место, где они живут. Вы не ждете указаний – вы действуете. И именно такая инициатива меняет реальность", - отметил Владислав Овчинников.

Награждение активистов Волонтерского центра РМК за активное эковолонтерство(2025)|Фото: Андрей Фомин

В течение 2025 года Волонтерский центр РМК реализовал несколько экологических проектов. Было поддержано создание тактильного сада в центре помощи пожилым, благоустроена территория дома престарелых; благодаря содействию Волонтерского центра РМК в Карталах и Варне появились контейнеры для сбора батареек; на территории школы №13 города Полевского обустроен уютный зеленый уголок по проекту "Экодвор: школа в гармонии с природой".

Награждение активистов Волонтерского центра РМК за активное эковолонтерство(2025)|Фото: Андрей Фомин

Забота об экологии – одно из ключевых направлений работы центра. Он вносит реальный вклад в сохранение природы в регионе.

Награждение активистов Волонтерского центра РМК за активное эковолонтерство(2025)|Фото: Андрей Фомин

