"Уральские авиалинии" опровергли информацию о "самолете-призраке" из Турции в Екатеринбург

Авиакомпания "Уральские авиалинии" опровергла информацию о якобы несуществующем самолете из Турции в Екатеринбург, которая появилась в одном из Telegram-каналов.

Ранее TG-канал Shot сообщил, что "самолет-призрак" со 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула. Авиакомпания якобы заявила пассажирам, что рейса, на котором они должны лететь в Екатеринбург, попросту не существует.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уральских авиалиний", это не соответствует действительности.

"Рейс U6-774 по маршруту "Стамбул – Екатеринбург" за 29 декабря, время вылета которого ранее было перенесено на более позднее, отправлен из аэропорта Стамбула в 6:19. Номер рейса не менялся. Воздушное судно, выполняющее рейс, прибыло в Стамбул из Сочи с задержкой по метеоусловиям (сильный ветер)", - пояснили в авиакомпании.

Там заверили, что предоставили пассажирам все положенные услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Напомним, на прошлой неделе борт "Уральских авиалиний", летевший из Дубая в Екатеринбург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ашхабада.