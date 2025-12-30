Правительство утвердило список отраслей МСП с правом на льготу по страховым взносам

Кабмин РФ утвердил список отраслей малого и среднего предпринимательства (МСП), которые с 2026 года сохранят право на льготный тариф страховых взносов в размере 15%.

Перечень был подготовлен Министерством финансов. В приоритетный список включены предприятия сфер растениеводства, животноводства, рыболовства, производства пищевых продуктов, текстиля и одежды, радиоэлектроники, лекарств и медицинских материалов. Также льгота распространяется на организации в области науки, образования, спорта, культуры, туристических услуг, общественные и некоммерческие организации.

Общий тариф для остальных отраслей МСП составляет 30% (до предельной базы) и 15% сверх нее. Минфин отметил, что изначально льгота в 15% была временной мерой поддержки от 2020 года. Теперь она становится постоянной, но только для стратегически важных секторов. В ведомстве подчеркнули, что для МСП в обрабатывающей промышленности сохранится особый пониженный тариф — 7,6%, сообщает Forbes.

Тем временем, треть представителей малого и среднего бизнеса в РФ допускают возможность прекращения деятельности в ближайшие шесть месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса ассоциации "Опора России", ПСБ, аналитического центра НАФИ и Magram Market Research.