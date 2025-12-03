ЕК предложила выделить Украине €165 млрд из экспроприированных активов РФ

Еврокомиссия направила странам ЕС юридические предложения по экcпроприации активов России, сообщает Politico.

Замороженные активы РФ на территории ЕС оцениваются примерно в 210 млрд евро. Из них около 185 млрд находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.

По информации издания, ЕК предложила выделить Украине 165 млрд евро в течение 2026-2027 годов из экспроприированных активов РФ, однако Бельгия выступает категорически против этого, пишет Politico.

Ранее уже сообщалось, что премьер-министр Бельгии Барт де Вевер блокирует решение властей ЕС по использованию в интересах Украины замороженных российских активов. Физически эти средства находятся как раз в Бельгии, и именно она несет значительную часть юридических рисков от такого решения.