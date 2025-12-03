ЦБ может скорректировать свою позицию по скидкам на маркетплейсах

Центральный банк может изменить или "скорректировать" свою позицию по поводу скидок, которые маркетплейсы предоставляют покупателям из числа клиентов своих "внутренних" банков, передают "Известия" со ссылкой на заместителя председателя ЦБ Алексея Гузнова.

Он отметил, что позицию банков, "которые внутри маркетплейсов", "тоже нужно видеть".

"Какие-то решения и варианты, каким образом корректировать действующий закон, либо отложить эту корректировку, появятся в самое ближайшее время", - сообщил чиновник, имея ввиду закон о платформенной экономике, призванный регулировать работу маркетплейсов.

Ранее сообщалось, что Центральный банк попросил проверить ситуацию со скидками Федеральную антимонопольную службу. А в ЦБ, в свою очередь, с жалобами обращались "классические" банки. Они считают, что пресловутые скидки – это ограничение конкуренции со стороны маркетплейсов. Сами же онлайн-платформы говорят о программах лояльности, которые законом не запрещены.