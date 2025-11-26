ФАС хочет, чтобы маркетплейсы допустили сторонние банки к программам лояльности

Федеральная антимонопольная служба хоть и заявляет, что "проводит детальный анализ" ситуации со скидками на маркетплейсах, но уже, кажется, выбрала сторону в разворачивающемся конфликте онлайн-платформ и "классических" банков. В противостояние оказались также втянуты Центральный банк и Минэкономразвития.

"Действия маркетплейсов по продвижению собственных финтех-сервисов уже были в фокусе внимания службы. Мы понимаем желание бизнеса развиваться в различных направлениях, в том числе и в банковском секторе. Но с учетом масштаба электронной торговли, для любого банка, который захочет воспользоваться возможностью продвигать свои карты, свои платежные инструменты на аналогичных условиях, должен быть открыт равный доступ", - заявила замглавы службы Адиля Вяселева в интервью "Коммерсанту".

По мнению Вяселевой, если банки получат доступ к программам лояльности маркетплейсов, для всех это будет "позитивным шагом", снизятся "риски дискриминации отдельных финансовых организаций".

"Контроль за маркетплейсами остается и никуда не денется. Сейчас мы рассматриваем информацию о повышении размера комиссий для продавцов на маркетплейсах на предмет соответствия антимонопольному законодательству. При выявлении нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования", - добавила чиновница.

Ранее ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что большая часть россиян, совершающих покупки на маркетплейсах, недовольны нападками банков и видят в их действиях притеснение онлайн-платформ.