Главу азербайджанцев в Екатеринбурге Мустафаева отправили в СИЗО

Верх-Исетский районный суд вынес меру пресечения новому главе азербайджанской общины в Екатеринбурге Видади Мустафаеву, задержанному накануне.

Органами предварительного расследования он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ. По предварительным данным, задержанного подозревают в мошеннических действиях, связанных с продажей земли: якобы его мог сдать бывший юрист. В суде сообщили, что Мустафаев похитил у своего знакомого Навруза Садатова 16 млн руб. под видом покупки у него Porsche.

По решению суда, Мустафаев отправится в СИЗО, где пробудет до 31 января 2026 года.

Видади Мустафаев возглавил азербайджанскую общину в Екатеринбурге осенью нынешнего года после задержания Шахина Шыхлински, который сейчас находится в СИЗО по другому делу. Сразу после этого Мустафаев объявил, что упраздняет понятие "диаспора".