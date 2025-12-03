В Екатеринбурге суд вернул квартиру студентке, которую она продала по указу мошенников

Суд в Екатеринбурге поставил точку в деле о квартире, которую студентка продала под давлением мошенников. Итогом стало мировое соглашение.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, летом 2025 года на 20-летнюю студентку вышли мошенники, которые назвались "сотрудниками службы технической поддержки Госуслуг, Росфинмониторинга и ФСБ". Аферисты запугали девушку и заставили оформить договор купли-продажи принадлежавшей ей однокомнатной квартиры в Екатеринбурге за 3,6 млн рублей.

В дальнейшем осознав, что натворила, студентка обратилась в Октябрьский районный суд уральской столицы. Она просила признать недействительным договор, заключенный между ней и покупателем. Тот также подал встречный иск с требованием снять бывшую собственницу квартиры с регистрационного учета. Суд объединил оба иска в одно производство.

В итоге стороны нашли компромисс, а суд прекратил производство по делу и утвердил мировое соглашение. Оно предусматривает, что покупатель отчуждает право собственности на квартиру в пользу матери девушки, а расчет в 3,6 млн рублей будет осуществлен через безотзывный покрытый аккредитив, что гарантирует безопасность. Как добавили в суде, жилье вернется в семью пострадавшей студентки, а покупатель получит обратно свои деньги.

Напомним, недавно на Среднем Урале пенсионерка лишилась квартиры, действуя по указу телефонных мошенников. Для этого аферисты использовали новый российский мессенджер MAX.