Алушта стала самым популярным малым городом для зимнего отдыха

Алушта в этом году стала самым популярным малым городом для зимнего отдыха, собравшая 14% всех бронирований в малых городах зимой. Такие данные опубликовал сервис бронирования Твил.ру.

В десятку самых популярных малых городов также вошли: Зеленоградск (Калининградская область), Суздаль (Владимирская область), Сортавала (Карелия), Светлогорск (Калининградская область), Горячий Ключ (Краснодарский край), Железноводск (Ставропольский край), Судак (Крым), Великий Устюг (Вологодская область), Алупка (Крым).

Самым дешевым является размещение в Горячем Ключе и Железноводске - около 3 тыс. рублей в день, самым дорогим - в Суздале (более 9 тыс.).

Среди регионов безусловным лидером стал Крым, из которого в первой десятке сразу три города. В Крыму на Новый год забронирована уже половина номерного фонда, сообщил накануне глава региона Сергей Аксенов. Очень популярными являются Ялта, Евпатория и Саки, которые, правда, не подпадают под определение малых городов. А за 11 месяцев Крым посетили 6,7 млн человек, что на 15% больше прошлогоднего показателя. Всего внутренний турпоток в России в 2025 году почти на 5% превысил показатель прошлого года.