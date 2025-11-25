Калмыкия, Крым и Приамурье стали лидерами по росту турпотока в России

Калмыкия стала лидером среди регионов по росту турпотока в 2025 году. Он составил за год 36%. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Вадим Мамонтов.

Далее в списке Республика Крым (32%), Амурская область (31%), Мордовия (30%), Забайкалье (28%), Камчатка (28%), Бурятия (17%), Оренбургская область (16%), Ярославская область (16%), Тамбовская область (14%). Это относительные показатели.

А вот по абсолютным первая тройка остается неизменной: Москва, Краснодарский край, прежде всего за счет Черноморского побережья (у них примерно по 19% всего турпотока), и Санкт-Петербург (14%). На эти три региона приходится более 50% всех турпотока. На четвертом месте с огромным отставанием Крым (3%). Калмыкии и Приамурья нет даже близко среди регионов с наибольшим числом туристов. Успеху Калмыкии способствовала относительно низкая база и проходивший там Международный буддийский форум.

В целом в стране внутренний туризм активно развивается, в том числе в отдаленных и прежде малоизвестных регионах, подчеркнул Мамонтов. Но перед отраслью стоят важные задачи: создание инфраструктуры, транспортная доступность, снижение фискальной нагрузки и др.