Зеленский признал, что будут "непростые решения"

Зеленский анонсировал "непростые решения" по мирному урегулированию военного конфликта. Об этом он заявил в своем новом видеоролике,

"Простых решений не будет. Вопрос не в сложности их принятия. Я способен принимать решения - важно, чтобы они были справедливыми", - сказал он, признав, что камень преткновения - это территориальный вопрос, российские активы в Европе и гарантии безопасности. В том числе когда Украину возьмут в ЕС - до конца XXI века или позже? В этом вопросе ему нужна определенность.

Но дело не в принятии в ЕС. В этом вопросе как раз полная ясность - Украину там не ждут. Накануне глава МИД Германии Йоханн Вадефуль признал, что Киеву придется идти на "мучительные уступки" и даже провести референдум о признании российских регионов российскими. Это будет трудно, но дипломаты в конце концов найдут компромисс, который будет принят.

На Украине об этом тоже говорят все чаще, причем не политологи, а во власти. Так, влиятельный депутат правящей фракции в Раде Федор Вениславский сказал, что уже в ближайшее время Киеву придется выполнить требования США. Боевые действия не будут продолжаться долго, уверен он, это вопрос ближайших нескольких месяцев. А сбежавший за границу экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и вовсе считает, что Украину ждет "тактическое поражение, но стратегическая победа". Скоро наступит "очень-очень сложное время, когда наконец-то придется признать очень тяжелую правду", зато это позволит "построить будущее". Насколько можно понять его позицию, он имеет в виду, что оставшаяся под контролем Киева территория наконец-то начнет строить "европейское будущее".

"Потому что пока мы эту правду не признаем, мы не сможем строить нормального будущего. Отказ признавать реальность будет тянуть нас назад", – сказал он.

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) считает, что самым важным и непростым вопросом для его бывшего шефа является один - как спасти свою шкуру и выторговать себе гарантии своей личной безопасности. Потому что в Вашингтоне его рассматривают как второго Саакашвили. Эти гарантии ему дадут, а вот потом могут и обмануть. В любом случае его ждет незавидная судьба. А США действительно хотят урегулировать военный конфликт, поэтому и расследуется воровство у Зеленского. И его окружение сейчас думает об одном - как выйти из этой ситуации. Но нынешний режим на Украине нужно сносить.

"Это античеловеческий режим, античеловеческая система, ее нужно уничтожить и построить вместо нее новую, развернутую лицом к людям. А дальше и внешняя политика сразу выровняется. Вы увидите, что "страшные" требования России не релевантны более, если Украина выровняет внутреннюю политику", – сказал Арестович.

Экс-депутат Рады Олег Царев, комментируя положение Зеленского и его "непростые решения", считает, что после ухода его "серого кардинала" Андрея Ермака Зеленского просто лишили всей вертикали власти. И теперь на Украине главные - это НАБУ, а у Зеленского реальные рычаги власти и принуждения сильно ослабли.