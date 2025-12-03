Уральского юриста судят по 20 эпизодам мошенничества

На Среднем Урале стартовал процесс над юристом, обвиняемой в двух десятках мошенничеств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась Ирина Останина из Алапаевска. Ей предъявлено обвинение в 20 эпизодах мошенничества. По версии следствия, с 2019 по 2023 годы Останина заключала платные договоры на оказание юридических услуг, но выполнять взятые обязательства не собиралась.

Всего в деле насчитывается 18 эпизодов по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения), один – по части 1 и еще один – по части 3 этой же статьи. Его будет рассматривать Алапаевский городской суд. Сейчас начинается судебное следствие.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре в Ростове была задержана уральская адвокатесса Елена Гончарова. Еще в 2021 году суд приговорил ее к сроку в колонии по статье о мошенничестве. Однако юрист не явилась на оглашение приговора и была объявлена в федеральный розыск.