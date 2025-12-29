В Крыму объявлена лавинная опасность

В Крыму на 29 и 30 декабря объявлена лавинная опасность. Регион попал в снежный шторм: шквалистый ветер, дожди и снегопады пришли на полуостров. В республиканском управлении МЧС отметили, что в горных регионах угроза схода снежных лавин очень велика: "При наклоне горы более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде".